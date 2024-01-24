О том, что Москва разрабатывает ужесточенную методику борьбы с теми гражданами, которые высказывают обоснованную критику полномасштабному вторжение в Украину, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как стало известно, в понедельник, 22-го января, в Госдуме РФ обсуждали проект закона, затрагивающий возможность ареста финансовых активов, включая имущество, у тех россиян их родственников, которые открыто недовольные действиями путинской армией и так называемой «специальной военной операцией». Впрочем, даже без обновления норм репрессивного законодательства страны-агрессора, в течение этого января, уже Кремль успел осудить ряд известных российских писателей и музыкантов за критику войны.

Однако, вышеописанные нововведения Москвы, будут направлены на абсолютное сдерживание и принуждение к сокрытию антивоенной позиции фактически всего местного социума, то есть уже не только касательно «иностранных агентов».

Ранее мы писали о том, что в британской разведке показывали, как выросли потери оккупантов после активизации наступления.