О том, что рассчитывать на получение данных средств могут пенсионеры, достигшие определенного возраста, пишет «НБН», ссылаясь на Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Как стало известно, размер вышеописанных доплат составляет 40 процентов от официального прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность — с января текущего года, этот ПМ подрос до 2 361 гривны, то есть престарелым украинцам могут доплачивать ежемесячно по 944 гривны, если они:

достигли 80+ лет;

проживают в домовладении самостоятельно, без семейной поддержки;

требуют постоянного постороннего ухода по состоянию здоровья;

получают пособие по возрасту, но не по инвалидности.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ рассказывали, как после увольнения сохранить и увеличить страховой стаж.