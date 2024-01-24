О том, что Москва оказывает интенсивное давление на оккупационные администрации во временно захваченных регионах, обещая существенно сократить объем финансирования, если на «выборах президента рф» будет низкая явка граждан, пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно, данное «волеизъявление народа», запланированное на грядущий март, якобы должно показать всеобщую поддержку оккупации страной-агрессором со стороны местных, но, как и предполагалось, никакого ажиотажа вокруг подобного фарса на ВОТ не фиксируется.

Впрочем, в регионы продолжают прибывать российские политтехнологи и «волонтеры», которые должны правдоподобно имитировать процесс, создав видимость полноценного голосования, позволив гражданам РФ голосовать без паспортов/по месту жительства, одновременно растянув «выборы» на три дня, чтобы скрыть реальную явку.

Кроме того, враги готовятся к завозу бюджетников из РФ, и, соответственно, организации «каруселей», предупредив гауляйтеров, что за провал явки, на этот раз, придется ответить снижением финансирования и «кадровыми перестановками».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС раскрывали новые способы принуждения украинцев к российской паспортизации.