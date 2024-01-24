О том, что по мнению экс-нардепа Сергея Лещенко, сейчас являющегося советников главы Офиса Президента Украины, правительствам европейских стран, принявшим сотни тысяч украинцев, следует отказать в финансовой помощи нашим соотечественникам, бежавшим от ужасов войны, поскольку возвращение в постоянно обстреливаемые города, — абсолютно безопасно, пишет «НБН», ссылаясь на материал швейцарского издания Tages-Anzeiger.

По словам Лещенко, граждане, уехавшие из Украины, никогда не поймут оставшихся людей. Именно по этой причине, фактически раскалывающей национальный социум страны, помимо уплаты налогов и «исчезновению их денег из украинской экономики», принимающим странам лучше прекратить поддержку беженцев, чтобы те смогли вернуться домой.

Советник главы ОПУ акцентировал на обстановке в столице:

У нас в Киеве живет 3 млн людей, в том числе сотни тысяч детей. Аргумент о том, что это опасно, — ерунда.

Ранее мы писали о том, что в Минреинтеграции показывали, какой процент украинских беженцев намерен вернуться домой даже во время войны.