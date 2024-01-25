О том, что Венгрия больше не станет возражать созданию фонда военной помощи Украине, но на меньшую сумму — в 5 млрд евро, и такие изменения открывают дорогу к соглашению касательно пересмотра правил действия механизма, обеспечивающего стабильность поставок боеприпасов и систем вооружений нашему государству, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

Следует отметить, что вопреки тому, что в правительстве Венгрии ранее заявляли относительно собственной устойчивой позиции, противодействующей реформированию теперешнего механизма ЕС, возмещающего странам-членам средства за оружие, отправленное Украине, сейчас в Будапеште сообщили об отказе в препятствовании достижению консенсуса на встрече послов Европейского Союза.

Источники Bloomberg уверены, что вся вышеописанная корректировка ранней политики Венгрии, связана с растущим давлением на премьер-министра Виктора Орбана, ради одобрения вступления Швеции в НАТО, в том числе.

Ранее мы писали о том, что в Евросоюзе предупреждали о готовности к радикальным действиям, если Орбан продолжит блокировать помощь Украине.