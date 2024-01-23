Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в правительстве Евросоюза, сообщило, что государства-члены организации готовы выделить финансирование для поддержки Украины на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от поддержки венгерского руководства, информирует «НБН».

По словам собеседников СМИ, подготовка к принятию пакета военной помощи Киеву уже хорошо продвинулась. План ЕС заключается в том, чтобы члены организации предоставили средства вне бюджетного процесса Евросоюза.

Журналисты пишут, что, если венгерский премьер продолжит блокировать финансирование для Киева, правительство ЕС перейдет к следующему этапу штрафных мер против Будапешта. В таком случае Орбан может лишиться в организации права голоса.

В материале отмечается, что на фоне таких решений руководства Евросоюза могут начаться широкие столкновения ,учитывая заявления главы словацкого правительства Роберта Фицо. Политик предупреждал, что он будет защищать Будапешт от любых невыгодных шагов ЕС, которые якобы не дадут Венгрии осуществлять свои права в организации.

Напомним, глава администрации Орбана заявил, что ЕС и венгерские власти вряд ли договорятся о 50 миллиардах евро для помощи Украине.