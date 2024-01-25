О том, что в Украине существует несколько типов социальной поддержки граждан, но получать можно лишь один из них, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

В частности, нормами пенсионного законодательства Украины предусматривается 4-ре различных вида соцпомощи, и граждане могут рассчитывать на выбор из:

пособия по возрасту, назначаемого при накоплении требуемого объема страхового стажа по достижению 60+ лет;

пособия по инвалидности, причину, группу, и время наступления которой, включая срок, необходимо обосновать в органе медико-социальной экспертизы;

пособия по утрате кормильца, положенного нетрудоспособным особам, ранее находящимся на содержании умершего;

пособия по выслуге лет, выплачиваемого отдельным категориям населения, ранее выполняющим вид работ, которые могут привести к потере профессиональной трудоспособности.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ сообщали, кому из граждан правительство обязано доплачивать по 1 000 гривен ежемесячно.