О том, что практически все страны-союзники готовы отправить обещанные F-16, однако сама Украина пока не может принять эти истребители, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Воздушных Сил ВСУ полковником Юрием Игнатом в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, в последнее время украинцы очень часто видят разные сроки и разнообразное прогнозирование от стран и экспертов о поставках F-16, однако, последние не учитывают — Украина должна предварительно подготовить не только пилотов, но и инфраструктуру и технический персонал, в частности, инженеров.

То есть, подобное «затягивание» отправок вызвано тем, что эти многофункциональные самолеты являются сложными авиационными системами, и потому следует комплексно решить вопрос об их размещении в Украине, а также обдумать взятие на вооружение, и главное, — подойти рационально к боевому применению.

Спикер Воздушных Сил подчеркнул — сейчас вышеописанный процесс подготовки все еще не завершен, и потому государства-партнеры не передают F-16.

Ранее наш новостной портал информировал о том, как Игнат объяснял, почему ПВО Украины не может ликвидировать «Шахеды» сразу после пересечения границы страны.