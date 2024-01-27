О том, что «вторая армия мира» существенно увеличила количество наступательных и штурмовых действий — в течение вторых суток подряд, оккупанты 50 раз бросались в бесполезные атаки, пишет «НБН», ссылаясь на сведения, обнародованные командующим оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» бригадным генералом Александром Тарнавским в своем Telegram-канале.

По словам Тарнавского, помимо того, что предпочли жизнь смерти, сдавшись в плен, 1,5 десятка «освободителей», армия Путина не досчитается:

385 в «живой силе»;

21 единицы бронетехники — 6 танков, 9 боевых бронированных машина и 6 штук авто- и спецтехники;

230 дронов разнообразных модификаций.

Ранее мы писали о том, что Путин озвучивал количество оккупантов, которые сейчас воюют в Украине.