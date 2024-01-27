О том, сколько наших сограждан пострадало вследствие ДТП, случившегося ранним утром этой субботы у польско-украинской границы в Люблинском воеводстве, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную местным порталом RMF-24.

Как стало известно, на этом автобусе, следующим маршрутом из Украины в Польшу, ехали 59 пассажиров и 2 водителя, но, по невыясненным обстоятельствам, возможно, из-за неблагоприятных метеоусловий, это автотранспортное средство не вошло в поворот, и перевернулось на бок.

В результате происшествия, 20 травмированных украинцев оперативно госпитализировали, направив в медучреждения Томашува-Любельского, Грубешова и Замостья. Кроме того, остальных пассажиров уже разместили в школе на территории Долгобычева, пока им не подыщут другой автобус.

Ранее мы писали о том, что 20-го січня в Києві сталася смертельна ДТП із кількома авто.