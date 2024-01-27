О том, что следственной группой было установлено — ранним утром этой субботы, 27-го января «вторая армия мира» снова осуществила удар по селу Куриловка в Купянском районе, частично разрушив несколько частных домовладений, но и это еще не все итоги действий «освободителей», пишет «НБН», ссылаясь на подробные сведения, обнародованные в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры.

Как стало известно, идентичное преступление армия Путина совершила в пятницу, 26-го января, около в 11 часов 30 минут вечера, когда нанесла серию ударов по городу Купянск, разрушив или повредив жилые дома, гаражи, хозпостройки и авто граждан.

В соответствии с предварительными данными, враги били по вышеуказанным населенным пунктам из реактивных систем залпового огня.

Ранее наш новостной портал информировал о том, что в Воздушных Силах называли количество ликвидированных «Шахедов», запущенных по Украине в ночь на 27-е января.