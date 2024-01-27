О том, что гауляйтеры на ВОТ усиленно «стимулируют» владельцев отелей, гостиниц и баз отдыха «предоставлять» соответствующим органам информацию о своих посетителях и постояльцах, и за невыполнение подобных указаний, обещают суровые кары, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Согласно вышеописанным приказам, разосланным так называемыми оккупационными «администрациями», в обязанности владельцев объектов гостиничного и курортного бизнеса, теперь входит «стукачество»:

необходимо уведомлять о гражданах РФ в 3-дневный срок;

о тех, кто не является гражданами страны-агрессора — на протяжении 24-х часов с момента заселения.

При этом, за неисполнение данных противоправных указаний, владельцам бизнеса грозит штраф в размере до 70 000 российских рублей.

Федоров акцентировал:

«37-й год» на России и на ВОТ приближается все стремительнее. Вот только сторонники диктатуры, похоже, плохо учили историю и забыли, что исполнители преступных приказов долго не живут.

Ранее мы писали о том, что Федоров рассказывал о конфликтах «ахматовцев» с прочими оккупантами в Мелитополе.