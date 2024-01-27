О том, почему основной массе российских заключенных, воевавших против Украины в составе отрядов «Шторм-Z», не выплатили средств, обещанных оборонным ведомством страны-агрессора, включая и отказ в оформлении документов о снятии судимости, так называемого «помилования от президента», пишет «НБН», ссылаясь на «Центр национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно, дело касается не только регулярного денежного довольствия наемников-оккупантов, но и выплат за ранение/инвалидность, полученных из-за участия в боевых действиях. Также, сами «договоренности» о службе в «Шторм-Z», как оказалось, на самом деле зачастую заключались не с Минобороны РФ, а с так называемым «главой ДНР», в качестве «участия в добровольческом формировании».

Таким образом, в юридическом ракурсе, данные российские заключенные даже не относятся к военнослужащим армии Путина, что не дает им обоснованного права на любые социальные или финансовые гарантии.

Ранее мы писали о том, почему в РФ больше не предлагают помилование заключенным-оккупантам.