О том, что осуществить такой досрочный «уход на покой» допускается для особ, с которыми трудовые договоренности были разорваны по инициативе работодателя, из-за несоответствия должностных обязанностей сотрудника его состоянию здоровья, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, для «раннего» выхода на пенсию, гражданину необходимо:

получить справку от медучреждения, содержащую информацию с заключением врачебно-консультативной комиссии касательно предложений по изменению места работы, которую внесут в журнал записей выводов;

уведомить своего работодателя о получении группы инвалидности, включая ее причины или предоставить выписку из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии/индивидуальной программой реабилитации;

иметь медсправку относительно прохождения предварительного/медосмотра в определенной категории, которая выдана комиссией, проводящей диагностирование в медучреждении.

Таким образом, исходя из вышеописанного списка документации, гражданину предложат сменить вид деятельности, а работодателю — обязательно принять меры для перевода сотрудника (с его согласия) на иную, облегченную работу на непродолжительный период/без ограничения срока (если есть соответствующие вакансии), а в обратной ситуации — уволить с выходом на пенсию.

Ранее мы писали о том, что в ПФУ объясняли, в каких случаях при оформлении пенсии не потребуется справка о зарплате.