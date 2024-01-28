О том, что за последние 24-ре часа, захватчики 102 раза обстреливали населенные пункты указанной области, вследствие чего есть как погибшие, так и раненые мирные жители, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт Полиции Херсонщины.

Как стало известно, из-за артиллерийского удара по поселку Никольское, состоявшегося этой ночью, есть повреждения у 5 частных домовладений, газотранспортной системы и 1 легкового автомобиля.

Однако, уже с наступлением утра, «освободители» начали сбрасывать с FPV-дронов взрывные устройства на жилые кварталы Берислава: в результате одного из подрывов, ранения, несовместимые с жизнью получил 67-летний мужчина, а 57-летний горожанин — травмирован. Также, аналогичным беспилотником вояки страны-агрессора атаковали Золотую Балку, повредив радиовышку одного из отечественных операторов мобильной связи.

В Тягинке, в результате российского артобстрела ранен 66-летний местный житель, а из-за идентичных атак на Днепровский район Херсона зафиксированы повреждения у 1 многоквартирного дома, 2 гаражей и нескольких гражданских автомобилей.

Ранее мы писали о том, что Игнат сообщал, сколько высокоточных дальнобойных ракет осталось в арсеналах РФ.