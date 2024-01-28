О том, что обстановка на северной границе Украины сейчас довольно сложная, поскольку помимо постоянных ударов, враги перебрасывают на нашу территорию диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером Государственной пограничной службы Украины Андреем Демченко в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Демченко, кроме обстрелов, российские террористические войска интенсивно используют и диверсантов — самое большое количество попыток проникновения наблюдается на Сумском направлении, однако есть немалая активность противника и в прифронтовых районах Харьковщины. Впрочем, наименее всего враги, с учетом последнего периода, отправляют ДРГ на территории Черниговской области.

Спикер Госпогранслужбы акцентировал:

Ну, и вражеские ДРГ — угроза не только для Сил Обороны, но и для мирных жителей. Вчера [27-го января] вражеская ДРГ, рядом с границей [Сумщины], практически расстреляла автомобиль, в котором ехали гражданские люди. К сожалению, они погибли.

Ранее мы писали о том, что в Генпрокуратуре раскрывали детали расстрела брата и сестры российской ДРГ на Сумщине.