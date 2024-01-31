О том, что на данный момент усредненная норма страхового стажа для тех, кто планирует выйти на пенсию в 60-т лет, перешагнула отметку в 30 лет, то есть уже сейчас немалое количество пожилых граждан не сможет рассчитывать на возрастное пособие из-за дефицита официально подтвержденного рабочего времени, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, в текущем году, законно уйти на покой смогут граждане, которые достигли возраста в 60+, 63+ и 65+ лет, при условии накопления минимального установленного количества стажа, и это:

особам, достигшим 60-ти лет потребуется от 31 года официального трудоустройства;

63-летним потенциальным пенсионерам — от 21 года;

65-летним — от 15 лет.

Ранее наш новостной портал писал о том, что в ПФУ объясняли, в каких случаях при оформлении пенсии не потребуется справка о зарплате.