О том, что «льготный режим» торговли для Украины, вводящий временную отмену сборов и квот на отечественный экспорт в Евросоюз, пролонгируют на 1 год, но с некоторыми корректировками, пишет «НБН», ссылаясь на пресс-релиз, обнародованный на официальной странице Еврокомиссии.

В частности, в обновленные автономные торговые меры планируется внести усиленные механизмы защиты внутреннего рынка Евросоюза либо отдельно взятых государств ЕС, с учетом возросшего объема импорта определенных видов агропродукции из Украины в период с 2022-го по 2023-й года.

Как стало известно, подобные коррективы затронут наиболее чувствительные продукты — мясо птицы, яйца и сахар, — введут «экстренное торможение» для стабилизации украинского импорта на средних объемах. При этом, если такие усредненные показатели будут превышены Украиной, «пошлины будут повторно введены».

Ранее мы писали о том, что Дуда пожаловался на блокирование средств ЕС для Польши, назвав это «политической акцией».