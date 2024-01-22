Польский лидер 21 января после пресс-конференции с президентом Литвы в Вильнюсе подверг критике ЕС за блокирование финансов из постковидных фондов для его государства времен предыдущего правительства в Варшаве, информирует «НБН» со ссылкой на Reuters.

Дуда заявил, что блокировка средств для Польши Еврокомиссией – «чисто политическая акция» против бывшей власти в его стране и попытка заставить Варшаву сменить правительство. Глава государства считает, что нынешние события только подтверждают его слова.

Напомним, после выборов в октябре в прошлом году в Польше завершилось 8-летнее правление партии PiS. Новое правительство, которое возглавил Дональд Туск, обещает восстановить доступ Варшавы к фондам Евросоюза.

В Еврокомиссии ожидают, что руководство Польши восстановит в стране верховенство права для размораживания миллиардов средств ЕС для Варшавы.

Однако Дуда заявил, что не допустит проверки судей, которые были назначены во время его каденции, отметив, что он открыт к другим предложениям по изменениям в системе правосудия в Польше.

Ранее глава Польши объяснил, почему важно сейчас начать процесс интеграции Украины в Североатлантический Альянс.