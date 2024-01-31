О том, что государство-террорист, судя по всему, уже растратило большую часть северокорейских снарядов, но пока объемов данных боеприпасов достаточно для их применения на передовой против защитников нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную представителем Главного управления разведки Минобороны Украины Андреем Юсовым, и опубликованную «Укринформом».

По словам Юсова, в ГУР МОУ могут подтвердить информацию относительно сотрудничества между двумя диктаторскими режимами — Пхеньян уже отправил существенную партию артснарядов Москве, большая часть из которых использована, но запасы позволяют продолжать применять указанные средства в войне против Украины.

Спикер ГУР МОУ добавил, что северокорейские боеприпасы используются «второй армией мира» на всех участках фронта, и выделить какое-либо направление сейчас не представляется возможным, так как ракеты/снаряды из КНДР не распределяют отдельно, а снабжают «освободителей» смешанными боекомплектами, — «как российского производства, так и иностранного производства».

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