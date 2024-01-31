О том, что вошло в обновленный военный пакет, предоставленный Берлином Киеву, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Федерального правительства Германии.

В частности, очередная поставка состоит из:

24 бронетранспортеров;

6 многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запчастями;

4 автомобилей многоцелевого предназначения на гусеничной трансмиссии — Bandvagn 206 (BV206);

1 мостоукладчика BIBER плюс запчасти к нему;

3 танков для разминирования WISENT-1;

14 комплектов спецоборудования на танки для разминирования;

1 ракетного боекомплекта для системы ПВО IRIS-T;

более 1 000 артснарядов калибра 155-мм;

1 системы против морских мин;

1 системы видеонаблюдения Satcom;

4 автомобилей для погранслужбы;

450 цепей противоскольжения (для авто);

194 000 индивидуальных рационов питания.

Ранее мы писали о том, как Зеленский спрогнозировал проблемы для Европы в случае отказа США от помощи Украине.