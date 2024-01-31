О том, что вошло в обновленный военный пакет, предоставленный Берлином Киеву, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Федерального правительства Германии.
В частности, очередная поставка состоит из:
- 24 бронетранспортеров;
- 6 многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запчастями;
- 4 автомобилей многоцелевого предназначения на гусеничной трансмиссии — Bandvagn 206 (BV206);
- 1 мостоукладчика BIBER плюс запчасти к нему;
- 3 танков для разминирования WISENT-1;
- 14 комплектов спецоборудования на танки для разминирования;
- 1 ракетного боекомплекта для системы ПВО IRIS-T;
- более 1 000 артснарядов калибра 155-мм;
- 1 системы против морских мин;
- 1 системы видеонаблюдения Satcom;
- 4 автомобилей для погранслужбы;
- 450 цепей противоскольжения (для авто);
- 194 000 индивидуальных рационов питания.
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