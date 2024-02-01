О том, что вопреки исключению из данного законопроекта части неоднозначных положений по рекомендации парламентариев, за этот документ вряд ли удастся оперативно проголосовать, пишет «НБН», ссылаясь на заявление народного депутата от фракции «Слуга Народа», являющегося замглавы комитета Верховной Рады, отвечающего за вопросы нацбезопасности, обороны и разведки Егора Чернева, опубликованное LIGA.NET.

По словам Чернева, из обновленной редакции законопроекта не только не удалили, но и прибавили нормативы, вызывающие обоснованные сомнения касательно «их целесообразности».

Замглавы оборонного комитета добавил — в документе содержится множество «правильных норм» относительно сроков демобилизации, дополнительных отпусков и прочего, но проект закона все еще требует расширенной доработки.

Чернев акцентировал:

В существующем виде будет сложно найти под него голоса в Раде. А нам нужно, чтобы мобилизация не была сорвана, ведь государство сегодня под огромной угрозой.

Ранее мы писали о том, что в Раде предлагали ввести фиксированный размер «откупных» за бронирование военнообязанных.