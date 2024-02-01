О том, что в этом месяце, обстановка на внутреннем рынке валют Украины будет несколько получше, чем фиксировалось в минувшие недели зимнего сезона, пишет «НБН», ссылаясь на прогнозирование главы казначейского департамента «Глобус-Банка» Тараса Лесового, опубликованное «24-Каналом».

По мнению Лесового, в последний месяц зимы, ситуация на рынке валют нашей страны, вероятно, перейдет в более оптимистичную фазу, чем наблюдалось в декабре или в январе, что спровоцировано:

оказанием информационного давления на НБУ;

«истощением» истерических «вбросов» касательно дефицита финансирования со стороны госбюджета.

Кроме того, окажут влияние и непосредственные экономические предпосылки, от которых будет зависеть рынок в феврале:

действие режима «управляемой гибкости» на «межбанке»;

внедрение стратегии Нацбанка относительно последующего сближения курсов «межбанка» и наличного рынка;

объемов поступившей финподдержки от стран-партнеров и регулярность получения средств.

Аналитик «Глобус-Банка» подчеркнул, что в феврале следует ожидать некоторой стабильности от иностранных валют на «межбанке»: в диапазоне от 37 гривен до 39 гривен за доллар и от 40,5 гривны до 42,5 гривны за евро. При этом, наличный курс валюты «замрет» в коридорах: доллар — от 37,5 гривны до 39,5 гривны, а евро — от 40 гривен до 43 гривен.

Ранее мы писали о том, что финансист раскрывал причину удешевления доллара, сделав прогноз до конца зимы.