О том, что «хорошие русские» не прекращают психологически и физически давить на украинцев, ранее работающих на Запорожской атомной станции, но теперь отказавшихся сотрудничать с врагом, но не выехавших из Энергодара, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно движению сопротивления, вследствие особой специфичности и сложности освоение профессии атомного энергетика, оккупанты не в состоянии завербовать российских работников на станцию — специалистов не хватает и самой стране-агрессору. В частности, действующий украинский персонал ЗАЭС не только прекратили допускать на работу, но и вызывают на допросы и угрожают членам их семей.

Кроме того, местные российские «власти» заявляют — нехватки кадров нет, но подобная информация не соответствует действительности: по этой причине станция не генерирует электроэнергию, то есть фактически является инструментом ядерного шантажа в руках армии Путина.

Ранее мы писали, что инспекция МАГАТЭ подтвердила повторное минирование ЗАЭС оккупантами.