О том, что взяточничество и подкуп — главные сложности, фиксируемые в путинской армии, значительно отражающиеся на результативности действий оккупантов в целом, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как стало известно, группой российских журналистов были выявлены коррупционные схемы и целая система взяточничества, распространенные в среде как рядовых российских военных, так и их командиров — «откупные» дают или требуют за оказание различных «услуг», таких, как: отпуска, аттестации по физподготовке, получения воинского звания/водительского удостоверения, избежания дисциплинарных взысканий, а также за использование смартфонов или злоупотребление алкоголем.

Кроме того, после полномасштабного вторжения в Украину, вышеописанный перечень «услуг» расширился — в него попали справки о ранениях, награды за участие в «СВО» и отказ от отправки на боевое задание. В частности, изданием «Верстка» были обнародованы расценки на такие «услуги»: от 40 000 рублей за отсрочку от отправки на фронт, и до 1 млн рублей за справку о ранении.

Аналитики военной разведки Британии подчеркнули, что данная коррупция, судя по всему, существенно истощает потенциал российской армии, и шанс на устранение всех этих «схем» — довольно мизерный.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Великобритании рассказывали, с какой целью РФ ужесточила контроль над бывшими «вагнеровцами».