О том, какой фактор вызвал минимизацию активности российских самолетов со стороны Азовского моря, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, прозвучавшее от спикера Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната из неба над акваторией Азовского моря, путинская армия действует гораздо меньше, поскольку российской авиации необходимо подлететь поближе к линии боевого соприкосновения для того, чтобы корректируемые авиабомбы (КАБы) долетели туда, куда они нацелены (радиус поражения — 70 километров).

То есть вражеские самолеты могут подходить к передовой, учитывая потенциальное расположение наших ЗРК, накрывающих около 50 километров, — пилоты-оккупанты вынуждены подниматься повыше, «выпускать» КАБы, после чего разворачиваться и лететь обратно. Таким образом, враги в состоянии наносить удары вглубь обороны ВСУ лишь на 20 километров.

Спикер Воздушных Сил акцентировал:

Понятно, что самолеты россиян, которые вызывающе себя вели, которые приближались слишком близко к линии боевого соприкосновения, к линии государственной границы, иногда исчезают с радаров, иногда уничтожаются. Поэтому российские летчики более осторожно это делают.

Ранее мы писали о том, что Игнат рассказывал, по какой причине захватчики каждую ночь варьируют количество «Гераней2-Шахедов».