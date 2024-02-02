О том, что наше правительство предполагает — вскоре Евросовет не только одобрит выделение некоторой части долгосрочной военной финпомощи, но и проведет изъятие и перенаправление активов государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, опубликованное в его официальном Facebook-аккаунте.

По словам Шмыгаля, лидеры ЕС окончательно подтвердили намерения относительно пролонгации военной поддержки нашей страны — уже с марта Киев рассчитывает на формирование отдельно взятого инструмента для Украины, в рамках «Европейского фонда мира» (дело касается 20 млрд евро военной, а не макрофинансовой помощи на последующие 4-ре года).

Также, в отдельном порядке премьер-министр Украины выделил позицию Евросоюза касательно использования и конфискации «замороженных» активов РФ, подчеркнув, что еще 1 год назад, подобное решение было невозможным, поскольку средства россиян защищались «суверенным иммунитетом»: на данном этапе в Евросовете подтверждают план по перераспределению указанных доходов, что является первым промежуточным этапом к полному изъятию денег Москвы.

Ранее мы писали о том, как Зеленский прокомментировал выделение 50 млрд евро Евросоветом.