О том, что украинские войска смогли затопить фактически пятую часть «непобедимого» ЧФ РФ, до начала полномасштабного вторжения в нашу страну, насчитывающего не менее 70 кораблей, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал, обнародованный в Telegram-канале издания Bild.

В первую очередь, навсегда «отодвинулся» от побережья временно оккупированного украинского Крыма флагман ЧФ РФ — крейсер «Москва». С момента его ликвидации, как в акватории Черного моря, так и в доках/бухтах полуострова, были уничтожены 13 кораблей, включая нанесение повреждений ракетным ударом по зданию штаба флота в Севастополе.

В соответствии с подсчетами немецкого военного эксперта по Украине Маттиа Неллеса, основывающегося на общем тоннаже кораблей ЧФ РФ, бойцам Сил Обороны удалось «проредить» вражеский флот на 20 процентов.

Кроме того, по мнению историка Яна Берендса из «Европейского университета Виадрина» в немецком Франкфурте-на-Одере, подобные успехи нашей страны против путинских военных кораблей после 2022-го года, открыто свидетельствуют о недостатке современных технологий и непрофессионализм российских моряков.

Ранее мы писали о том, что Буданов раскрывал детали потопления катера «Ивановец» бойцами ГУР в Крыму.