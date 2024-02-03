О том, что сегодня, 3-го февраля, «вторая армия мира» в очередной раз осуществила воздушную атаку на Купянск, скинув на город обновленный вариант ФАБ-500 (фугасная авиабомба), пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

По словам Синегубова, около 6 часов утра этой субботы, захватчики атаковали Купянск, ударив по объектам гражданской инфраструктуры ФАБами-500, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции, в результате повредив 9-этажный жилой дом, частные домовладения, линии электропередач и прочую гражданскую нежилую инфраструктуру.

К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали о том, что спикер Сухопутных войск сообщал о количестве оккупантов на Купянском направлении.