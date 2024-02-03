О том, что за минувшие 24 часа, на различных участках фронта между бойцами Сил Обороны и «второй армией мира» произошло 77 боестолкновений, и доминирующая часть российских штурмов пришлась на Марьинское и Авдеевское направления, пишет «НБН», ссылаясь на сводку, обнародованную в официальном Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ.

Как стало известно, на Авдеевском участке фронта защитники нашей страны не прекращают сдерживать попытки наступления оккупантов, которые все еще не отказываются от намерений окружить данный населенный пункт — украинская армия стойко удерживает оборону, одновременно нанося захватчикам существенный урон. В частности, за последни сутки ВСУ отбили 29 вражеских штурмов в окрестностях Авдеевки и еще 15 атак, направленных на Первомайское и Невельское в Донецкой области.

Также, на Марьинском направлении бои ведутся рядом с Георгиевкой и Новомихайловкой на Донетчине — здесь ВСУ успешно отбили 7 атак, а еще 1 попытку штурма «погасили» на Шахтерском направлении, к югу от Золотой Нивы.

Ранее мы писали о том, как в британской разведке оценивали «успехи» РФ на Донетчине, спрогнозировав развитие ситуации у Авдеевки.