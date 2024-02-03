О том, что в соответствии с имеющейся информацией, в стране-агрессоре, из осужденных, завербованных на войну с Украиной, создали еще один штурмовой спецотряд, получивший предсказуемое название «Шторм-Гладиатор», пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно, вышеописанное подразделение имеет статус привилегированного полусекретного батальона, сформированного из нескольких сотен заключенных с боевым опытом, и обозначенных как «гладиаторы» в честь экс-генерала 58-й армии ВС РФ с кличкой «Спартак».

Кроме того, командование данным батальоном возложили на осужденного за жестокое убийство бывшего полицейского, а отбирают в подразделение лиц с высоким уровнем физической подготовки, опытом службы в силовых структурах, включая ветеранов боевых действий.

Также, на учебном полигоне «смертников-гладиаторов» тренируют вместе с бывшими «вагнеровцами» и «кадыровцами» из подразделения СОБР «Ахмат», являющегося составляющей Росгвардии.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Великобритании объяснили, с какой целью РФ ужесточила контроль над бывшими «вагнеровцами».