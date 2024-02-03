О том, как прокомментировали вышеуказанное заявление польского лидера Дуды представители МИД нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт посла Украины в Польше Василия Зварыча.

В частности, посол напомни, что деоккупация Крыма является «нашей общей задачей и обязательством перед свободным миром», при этом полуостров, безусловно, как был Украиной, так и останется, так как любые обратные утверждения противоречат нормам международного права. Кроме того, временная оккупация РФ Крыма — военное преступление, за которое страна-агрессор «будет наказана».

Зварыч акцентировал:

Мы сделаем это [деоккупируем] без сомнения. Мы верим и работаем вместе.

Ранее мы писали о том, что Дуда рассказывал, без чего Украина не сможет победить в войне против РФ.