О том, что российские власти уже подтвердили атаку БПЛА на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расположенный на территории Красноармейского района Волгограда, при этом, местные жители даже успели обнародовать видео, подтверждающее попадание дрона-камикадзе по данному объекту, пишет «НБН», ссылаясь на материал LIGA.NET.

Как стало известно, вышеописанный видеоматериал был отснят жителем поселка Малые Чапурники Светлоярского района Волгоградской области, в 5-ти километрах от НПЗ «Лукойл», где и произошел взрыв, а потом — возгорание.

На кадрах можно рассмотреть — инцидент случился около 5 часов этого утра, при этом, визуально «картинка» соответствует местности у НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», являющегося крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе. Теперь оккупанты не смогут рассчитывать на поставку как минимум 14,8 млн тонн горючего.

Ранее мы писали о том, по каким регионам государства-террориста в ночь на 3-е февраля тоже «прилетало» от ударных беспилотников.