О том, что в действительности дело касается не нехватки снарядов, а лишь слишком большого количества вражеских целей, пишет «НБН», ссылаясь на ответ, озвученный спикером ОК «Юг» Наталией Гуменюк в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, основываясь на результатах боевой работы ВСУ можно сделать вывод — даже в таких трудных условиях, защитники умудряются максимально использовать все то, что есть в наличии, применяя артиллерию для контрбатарейной борьбы и запуская ударные дроны: оккупанты высоко оценивают результативность такой работы.

В частности, следует делать акцент не на дефиците боеприпасов, а на недостатке «в смысле подавляющего количества целей», которые невозможно накрыть огнем имеющимися боекомплектами.

Гуменюк подчеркнула:

У нас просто впереди очень много работы, если уже сейчас мы могли бы покрыть всю ту работу боеприпасами, которые есть в наличии, мы были бы счастливы.

Ранее мы писали о том, как Гуменюк прокомментировала информацию о ликвидации генерала РФ во время атаки на «Бельбек».