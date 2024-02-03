О том, какие кары грозят военнообязанным, неправомерно пересекшим государственную границу в период проведения усиленной мобилизации, пишет «НБН», ссылаясь на проект закона под номером 10453, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Инициаторами законопроекта, являющимися «слугами народа» (Сергей Кузьминых, Анатолий Остапенко и Александр Горенюк), предложено внести изменения в действующий «Уголовный кодекс Украины», расширив ответственность за незаконный выезд из государства с целью уклонения от военной службы: нардепы полагают — подобных людей следует отправлять за решетку на срок от 3-х до 5-ти лет, а при фиксации повторного нарушения — сроком от 5-ти до 8-ми лет. Кроме того, если особа попыталась покинуть Украину, применив оружие или сопротивлялась при задержании, срок автоматически вырастет до 12-ти лет лишения свободы.

Впрочем, есть и некий «компромисс» — от уголовной ответственности могут освободить тех, кто решил вернуться в Украину на протяжении полугода с даты выезда, и одновременно добровольно заявивших о факте совершения преступления.

Ранее мы писали о том, как в ВРУ высказывались об обновленном законопроекте по мобилизации.