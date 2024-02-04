О том, что в Беларуси, судя по всему, осталось не более 1 000 российских наемников ЧВК «Вагнер», а также как их использует режим Лукашенко, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Аналитики военной разведки Британии полагают — крайне маловероятно, что самоназначенный президент Беларуси (РБ) Александр Лукашенко будет использовать «вагнеровцев» за пределами их теперешней компетенции, — сейчас террористы подготавливают военнослужащих МВД, однако вряд ли смогут принять прямое участие в поддержке внутренней или пограничной безопасности РБ.

В Минобороны Великобритании добавили — продолжительное пребывание наемников ЧВК «Вагнер» в Беларуси почти наверняка приносит пользу военным усилиям РФ, поскольку заставляет Украину удерживать оборонительные позиции и личный состав у северной границы с Беларусью, чтобы защититься от вероятного будущего вторжения.

Ранее мы писали о том, что британская разведка объясняла, зачем РФ ужесточила контроль над бывшими «вагнеровцами».