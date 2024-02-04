О том, что вчера, 3-го февраля, бойцы Сил территориальной обороны, которые защищают Северную операционную зону на Сумском направлении, смогли эффективно пресечь очередную попытку вражеской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) «просочиться» через госграницу нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева.

По словам Наева, вчера, около 6 часов 20 минут вечера, в окрестностях Глуховской общины, защитники заметили передвижение вооруженной группы, состоящей из 10-ти человек, — бойцы Сил Обороны сразу вступили в стрелковый бой, одновременно вызвав противодиверсионное подразделение из состава своего батальона. Кроме того, буквально спустя несколько минут, к этой схватке присоединились минометчики, которые накрыли плотным огнем место концентрации «живой силы» противника.

Впрочем, понеся ущерб, враги решили сменить тактику, разделившись на 2-ве группы: первая, под прикрытием артиллерии РФ, эвакуировала «200-х» и «300-х», а вторая попыталась попытку обойти опорный пункт с фланга, однако прибывшая украинская контрдиверсионная группа отбросила «освободителей» подальше от границы.

Ранее мы писали о том, что в ISW сообщали о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении, опровергнув «успехи» РФ.