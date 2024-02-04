О том, что украинская армия подтвердила достижения контрнаступления в окрестностях Бахмута, вопреки непрекращающимся позиционным боям вдоль линии передовой, вернув зону возле Клещеевки, пишет «НБН», ссылаясь на «Институт изучения войны» (ISW).

Аналитики ISW подчеркнули — заявления «освободителей» о собственных успехах на данном участке фронта, в частности, «захвате» новых высот, не соответствуют действительности. При этом, есть свидетельства продвижения ВСУ: защитники недавно несущественно переместились юго-западнее Бахмута.

«Институт изучения войны» сослался на кадры, обнародованные захватчиками 3-го февраля, на которых видно — вояки 85-й отдельной мотострелковой бригады (2-й армейский корпус «ЛНР»), пытались наносить удары по ВСУ, расположившимся в лесополосе восточнее Клещеевки (юго-западнее Бахмута).

В ISW подчеркнули — ранее вышеописанный район контролировался путинской армией, и по этой причине, все опубликованное оккупантами позволяет предположить, — не так давно ВСУ вернули себе позиции.

Ранее мы писали о том, что в ISW разоблачали планы Кремля на временно оккупированные территории Украины.