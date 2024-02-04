О том, что вследствие данного обстрела Лисичанска на Луганщине, количество погибших возросло до 28 человек, а еще 10 гражданских лиц, если верить россиянам, получили ранения различной степени тяжести, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал пропагандистского агентства «РИА-Новости».

Согласно информации данного пропагандистского агентства, под обстрел попала пекарня, в которой на тот момент якобы находились мирные жители. Однако, в российском Telegram-канале «Astra», со ссылкой на сведения, полученные от местного населения, утверждают — ракетный удар угодил в ресторан, в котором тогда обедали оккупанты.

Кроме того, на видеоматериале, обнародованном МЧС страны-агрессора, можно разглядеть, как специалисты-спасатели извлекают тела погибших и достают пострадавших из-под обломков. В частности, на некоторых жертвах есть одежда, весьма похожая на военную униформу армии Путина.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе ВСУ сообщили, сколько ракет и БПЛА противника было ликвидировано в течение последних суток.