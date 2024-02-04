О том, что вчерашний ракетный удар по энергетической инфраструктуре города Кривой Рог является уже третьим за текущую неделю, и одним из самых массированных за весь год, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «Укрэнерго».

Как стало известно, ночная ракетная атака 3-го февраля, прервала непростые восстановительные мероприятия, начатые для устранения последствий удара «Шахедами» по высоковольтным энергетическим объектам. Впрочем, ремонтным бригадам «Укрэнерго» удалось возобновить питание поврежденного энергоузла, хотя данные работы пришлось осуществлять дважды на протяжении дня — свет вернули части потребителей региона.

В «Укрэнерго» добавили, что на данный момент не прекращаются аналогичные работы на магистральных и распределительных сетях, а оперативно минимизировать последствия атак смогли благодаря интенсивной летней подготовке.

Ранее мы писали о том, сколько ракет и дронов сбила ПВО Украины в течение последних суток.