О том, что оккупационные администрации намерены ввести на временно оккупированных территориях так называемый «модуль технологий БПЛА», который заставят изучать на уроках труда, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

Как стало известно, в указанный «модуль» войдут: изучение технологий, нюансы конструирования и сборка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), естественно, — на нужды путинской армии. Кроме того, школьников станут активно агитировать касательно прохождения дальнейшего обучения на технические специальности для работы на военных заводах РФ.

Следует отметить, что Москва рассматривает управление беспилотниками в качестве одного из ключевых навыков в процессе подготовки к военной службе — россияне стремятся привлечь как можно большее количество молодежи в свои милитаризованные структуры, при этом, не исключая труд на объектах своей «оборонки».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, кого РФ набирает в элитное подразделение «Шторм-Гладиатор».