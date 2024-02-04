О том, что в период вышеописанного голосования, в «Дії» фиксировался громадный приток пользователей, если учесть всю историю госпроекта, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте вице-премьера/министра цифровой трансформации нашей страны Михаила Федорова.

По мнению главы Минцифры, неурядицы с работой госприложения были спровоцированы тем, что вместо 800 запросов/ежесекундно, как наблюдалось во время идентичного процесса голосования в 2023-м году, пользователи отправляли по 15 000 обращений/ежесекундно.

Даже вопреки тому, что в сравнении с прошлым годом, в Минцифры расширили IT-мощности в 5 раз, система не справилась — «запросов поступило больше в 20 раз», и, как следствие, образовалась колоссальная очередь.

Федоров акцентировал:

Мы сделаем детальный разбор, анализ и внедрим организационные изменения, чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика.

Ранее мы писали о том, что Федоров дал обещание — «цифровых повесток» в госприложении не будет.