О том, что вследствие вышеописанной успешной операции Сил Обороны, армия Путина пытается отыскать «рубежи пуска», максимально безопасные для себя, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную представителем ОК «Юг» Наталией Гуменюк в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, помимо указанных намерений, оккупанты стараются не приближаться к тем районам, где получили «досадный урок» (уничтожение 3-х Су-34). Кроме того, ВСУ не прекращают работу, направленную на сокращение численности вражеской авиации, о чем свидетельствует результативная атака на аэродром «Бельбек», где тоже «минус три».

Спикер ОК «Юг» добавила, что вопреки потерям в боевых самолетах, преимущество за страной-агрессором в воздухе сохраняется, а Силы Обороны пытаются «это максимально выровнять».

Гуменюк акцентировала:

Они опасаются того, что применение авиации на тех рубежах, направлениях и расстояниях, которые они позволяли себе раньше, для них будут критическим.

Ранее мы писали о том, как в ОК «Юг» прокомментировали информацию о ликвидации генерала РФ во время атаки на «Бельбек».