О том, что ночью этой среды, 7-го февраля, около 2 часов, российско-оккупационные войска вторжения, из воздуха над территорией РФ, совершили серию авиационных ударов по Юнаковской общине на Сумщине, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Офиса Генерального прокурора.

В соответствии с предварительной информацией, с борта вражеского самолета были сброшены 3 корректируемые авиабомбы подтипа «КАБ», которые повреждили 6 частных домовладений. Кроме того, вследствие военного преступления «освободителей» — пострадала местная жительница.

Таким образом, с учетом всего вышеописанного, инициировано начало досудебного расследования фактов несоблюдения законов и обычаев войны (согласно части 1-й статьи 438-й «Уголовного кодекса Украины»).

Фото — t.me/pgo_gov_ua.

Фото — t.me/pgo_gov_ua.

Фото — t.me/pgo_gov_ua.

Ранее мы писали о том, что в Киевской городской военной администрации продемонстрировали фото разрушений после ракетной атаки 7 февраля.