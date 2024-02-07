О том, что несколько из пяти ракет, которыми российские захватчики осуществляли атаку на Харьков 7-го февраля, в соответствии с предварительными данными, получены Москвой от Пхеньяна, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-аккаунт начальника следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.

По словам Болвинова, две из пяти ракет, запущенных этим утром по территории Харькова, произведены в Северной Корее. В частности, определить страну производителя удалось после сбора металлических обломков баллистических ракет, которые взрывотехники обнаружили в промышленной зоне. Согласно выводам специалистов — это ракеты HVASON-11GA (KN-23), изготовленные в КНДР и недавно отправленные в РФ.

Фото — facebook.com/profile.php?id=100002276907245

Фото — facebook.com/profile.php?id=100002276907245

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