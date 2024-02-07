О том, по каким именно причинам российские «власти» временно оккупированных территорий решили «перекрыть» украинцам доступ к сервисам Google, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно, жители многих населенных пунктов Юга Украины не могут зайти на видеохостинг YouTube, воспользоваться поисковиком Google, проверить электронную почту Gmail или же открыть прочие цифровые услуги от Alphabet.

В частности, подобными «нововведениями» враги намереваются не только усилить контроль за информационным полем, но и принудить граждан к переходу на «российские аналоги» — Яндекс, которая передает все данные оккупантам, тем самым помогая отслеживать активность украинцев на ВОТ.

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, какие репрессивные меры оккупанты применяют против украинского персонала захваченной ЗАЭС.