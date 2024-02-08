О том, что в банке-регуляторе ведется работа над решением, касающимся внедрения ограничительных мер при карточных переводах и установки лимитов на зачисление наличных средств через терминалы, пишет «НБН», ссылаясь на заявление первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой, прозвучавшее на YouTube-канале European Business Association Ukraine.

По словам Рожковой, вышеописанные ограничения для физлиц относительно распоряжения средствами является весьма «сенситивной темой», и потому в Нацбанке пока не намерены раскрывать подробности о грядущих методах, до тех самых пор, пока сами не определятся окончательно.

Кроме того, замглавы НБУ признала актуальность совершения «теневых платежей», уточнив, что существенная часть предпринимателей не прекращает использовать самые разнообразные алгоритмы уклонения и схемы ухода от налогообложения, приведя в пример игорный бизнес.

Впрочем, Рожкова добавила — судьбоносное решение, вероятно, будет принято в виде, не ограничивающем «нормальный бизнес, нормальных людей», но минимизирующем возможности для манипуляций и обхода норм законодательства.

Ранее мы писали о том, что в НБУ называли суммы, которые украинцы предпочитают «хранить под матрасом».