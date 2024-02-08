О том, что партизанским движением выявлено место дислокации российских ракетоносителей в бухтах Новороссийска, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале «АТЕШ».

В частности, агентами движения сопротивления «АТЕШ» были обнаружены:

малый ракетный корвет проекта 22800 «Каракурт»;

малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М».

В соответствии с данными партизан, именно данные суда противника запускали «Калибры» во время масштабного обстрела Украины 7-го февраля: координаты русских военных кораблей — 44.721779220175 и 37.78196459936.

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

Фото — t.me/atesh_ua

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