О том, что с приходом следующей недели, поляками фактически будет перекрыт въезд/выезд у двух пунктов пропуска на границе с нашей страной (помимо «Рава – Русской» и «Медыка – Шегини») — с 12-го февраля к протестующим перевозчикам присоединятся местные фермеры, которые планируют осуществить блокаду КПП «Зосин — Устилуг», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале Государственной таможенной службы Украины, сославшейся на сведения, предоставленные сопредельной стороной.

Как отмечают в Государственной таможенной службе, КПП «Зосин — Устилуг» будет перекрыт лишь частично — легковые автотранспортные средства и пассажирские автобусы фермеры-бастующие станут пропускать в свободном порядке, однако касательно грузовых автомобилей, массой до 7,5 тонны, поляки введут ограничения, — не более трех грузовиков в час, в каждую сторону.

Ранее мы писали о том, что Польша продлила «временную защиту» для украинских беженцев, но не до 2025-го года.