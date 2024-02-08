О том, что на Восточном направлении фронта фиксируется определенный «снарядный голод», как у оккупантов, так и у защитников, но бойцы Сил Обороны отыскали способы противодействия путинской армии, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную начальником пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Ильей Евлашем в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Евлаша, РФ не может самостоятельно обеспечить изготовления требуемого количества снарядов для удовлетворения собственных ежедневных нужд, и потому прибегает к ввозу данных боеприпасов из Ирана и КНДР.

При этом, вопреки тому, что у украинской армии хватает различного вооружения, в частности, западных образцов, защитникам необходимо предоставление большего количества боеприпасов из-за численного превосходства путинской армии. Впрочем, в Силах Обороны научились с максимальной отдачей оптимизировать свою работу, став «такими снайперами со 155-мм пушками, которые попадают не с первого, так со второго выстрела в цель».

Ранее мы писали о том, что Боррель называл новое количество боеприпасов, которое Украина получит в 2024-м году.